Danmark med krisepakke til næringslivet

Krisetiltaket er ventet å koste rundt 2,6 milliarder danske kroner, tilsvarende om lag 3,9 milliarder norske kroner.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå at Danmark havner i en økonomisk krise som følge av korona. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde det danske næringslivet og de ansatte så langt utenfor krisen som mulig, sier statsminister Mette Frederiksen.

Avtalen gjelder bedrifter som risikerer å måtte sparke minst 30 prosent av sine medarbeidere eller minst 50 ansatte. Bedriftene forplikter seg på sin side til ikke å gi folk sparken

– Vi har veldig stor forståelse for at man vil sende medarbeidere hjem, men la være å gi dem sparken, sier Frederiksen.

