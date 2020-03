utenriks

Natt til mandag sto de to presidentkandidatene på podiet alene, med svært god avstand, for å debattere, men var svært enige om mye når det gjaldt koronapandemien, særlig at alle uttalelsene til Donald Trump gjør mye skade ved å spre udokumenterte påstander.

– Det første vi må gjøre er å få denne presidenten til å holde kjeft med en gang, sa Sanders.

– Jeg er enig med Bernie. Vi er i en situasjon der vi nå må sørge for de sykehusene som kommer til å trengs. Vi trenger det nå, svarte Biden.

