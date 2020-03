utenriks

Banken kutter renta til et nesten rekordlavt nivå etter nyheten om at USAs sentralbank kutter styringsrenta med et helt prosentpoeng, til mellom 0 og 0,25 prosent, for beskytte amerikansk økonomi.

Dette er andre gang på en måned at HKMA kutter lånekostnadene for sine kunder.

Byen sliter med resesjon etter ni måneder med protester mot myndighetene og nå koronaepidemien, der utelivs-, handels- og turistsektoren lider mest. Lavkonjunktur og arbeidsledighet er på sitt verste på ni år.

