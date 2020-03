Børsene i Asia hentet seg inn etter nedgang

utenriks

Nikkei-indeksen åpnet ned 3 prosent da børsene i Japan åpnet tirsdag og fulgte den globale trenden med virusfrykt og markedsnedgang.

Kloden over har sentralbanker forsøkt å stimulere med rentekutt, men pandemien og frykten for den fortsetter å prege handelen på børsene. New York-børsene stupte mandag, og den industritunge Dow Jones-indeksen falt med 12,9 prosent, den største nedgangen på en dag siden 1987.

Nikkei-indeksen åpnet ned 3,02 prosent til 16.528,11 poeng tirsdag, men hentet seg inn i løpet av formiddagen og la på seg 0,7 prosent til 17.148,39 ved lunsjtider. Hongkong økte 0,9 prosent, og børsene i Thailand og Australia la også på seg, mens andre markeder falt.

De asiatiske børsene slår tilbake etter at president Donald Trump kunngjorde at hans administrasjon vil støtte flyselskap rammet av krisen, og at han presser på for at Senatet skal godkjenne en økonomisk hjelpepakke for næringslivet og privatpersoner.

På Filippinene ble handelen stengt tirsdag etter at myndighetene innførte reiserestriksjoner i hovedstaden.

Oljeprisen steg også i tidlig handel tirsdag. Et fat nordsjøolje ble handlet for 30,58 dollet fatet, en økning på 1,8 prosent.

