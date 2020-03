Iran melder om 135 nye koronadødsfall

utenriks

Så langt har 16.169 personer i landet fått påvist smitte, og 988 har mistet livet, opplyser helsedepartementets talsmann Kianoush Jahanpour.

Den kraftige økningen i antall døde gjør at eksperter frykter at utbruddet overhodet ikke er under kontroll i Iran.

Fredag markeres det nye året i den persiske kalenderen, noe som fører til frykt for ytterligere spredning hvis folk reiser bort i forbindelse med feiringen. Myndigheten har innført nye kontroller for folk som prøver å forlate de store byene før høytiden, men har så langt ikke satt områder i karantene

I en nyhetssending tirsdag ettermiddag kom en statlig TV-kanal med en advarsel om at millioner kan dø landet dersom folk fortsetter å reise og ikke lytter til helseråd.

Iran står for rundt 90 prosent av de nye smittetilfellene i Midtøsten.

(©NTB)