Koronapanikk: Australske butikker med «eldreshopping»

Flere av de større utsalgene til kjedene Coles og Woolworths markedsførte timen mellom klokka 7 og 8 om morgen som en mulighet til å handle i fred og fordragelighet. Nå blir det kritisert for å være et PR-stunt etter at flere butikker har sluttet med hjemleveranser av varer, skriver The Sydney Morning Herald.

Ifølge Daily Mail møtte mengder av eldre opp tirsdag morgen blant annet ved Ryde i Sydney, bare for å finne en hundre meter lang kø, og da de endelig kom inn i supermarkedet, var hyllene tomme for basisvarene de var ute etter.

