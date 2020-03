Sverige og Danmark med milliardgaranti til SAS

utenriks

Koronakrisen har rammet flyselskapene hardt, og SAS opplyste i helgen at de stanset mesteparten av virksomheten og permitterte opptil 90 prosent av arbeidsstyrken.

Den svenske og danske stat er i motsetning til Norge fortsatt inne på eiersiden i SAS og kunngjorde tirsdag at de vil komme selskapet til unnsetning.

Den svenske stat tilbyr til sammen 5 milliarder svenske kroner i garantier til flybransjen, og 1,5 milliarder av dette er øremerket SAS.

SAS-sjef Rickard Gustafson gleder seg over løftet om statlige garantier, men tør ikke si om dette er nok til å holde selskapet på vingene.

– Det er vanskelig å vurdere det, vi får sette oss inn i hva det innebærer og hvordan vi kan få tilgang til pengene. Men det er klart at jeg ønsker forslaget velkommen, sier han.

– Om krisen blir langvarig, kommer det til å tære på likviditeten vår. Dette initiativet viser at hovedeierne våre syns at fly er viktig og at man som eiere ønsker å ta godt vare på SAS, sier han.

Ifølge luftfartsanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank taper SAS trolig mellom 120 og 150 millioner kroner om dagen som følge av koronakrisen.

