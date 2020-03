Italienere lufter alt fra griser til falske hunder for å håndtere kjedsomheten i koronaisolasjon

utenriks

Italia er hardest rammet av koronaviruset i Europa med mer enn 2.500 dødsfall så langt. Situasjonen er grusom for helsetjenesten som ikke klarer å hjelpe alle som er syke av covid-19. De fleste har derimot milde symptomer på sykdommen og holder seg hjemme for å begrense smittespredningen.

Den siste uken har landet med 60 millioner innbyggere vært i «lockdown» på grunn av spredningen av koronaviruset.

Dermed har den store majoriteten gått gjennom noen faser med brakkesyke og kjedsomhet som nordmenn trolig får kjenne på i tiden fremover.

Gå tur med hunden

Italienere har lov til å gå tur med hunden selv om de er isolert. Det er dermed en av de lettere måtene å forlate huset lovlig på, noe italienere har utnyttet – også de som ikke har hund.

Skribent for avisen Corriere della Sera, Massimo Gramellini, skriver i en artikkel at han observerte en pent kledd mann på den andre siden av gata som gikk tur med et utstoppet dyr med halsbånd. Ifølge Gramellini gikk mannen så dypt inn i rollen som kjæledyreier at han til og med stoppet opp for å plukke opp usynlig avføring etter dyret.

Etter at satiriske videoer i sosiale medier viste folk som gikk tur med imaginære hunder, har ordfører Graziano Deiana i byen Mamoiada på Sardinia sett seg nødt til å spesifisere at hunden «må være i live».

I Roma har det også blitt observert folk som går tur med griser.

Pølsemakeri

Italia har en rik matkultur, men mange steder er det lenge siden bestemor laget fireretters måltid til hele storfamilien. En interesseorganisasjon for bønder, Coldiretti, melder derimot at flere og flere har tatt opp matlagingen igjen i isolasjon.

Alt fra verdenskjente kokker og kjendiser til vanlige folk viser fram pastalaging, pølsemakeri og andre lokale varianter på sosiale medier: svinetortellini fra regionen Emilia Romagna, jordbærsyltetøy fra Calabria og kirsebærpai fra Campania.

Det er også meldt om italienere som forsøker å finne sin indre Michelangelo med malerkosten. Mange italienere tar sykkelen i bruk med egne hjemmelagede koronadrakter for å unngå smitte, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Sosiale medier

De siste årene har utviklingen i sosiale medier vært et paradoks for mange. I stedet for å bringe folk sammen har det skapt splittelse og polarisering. Men etter hvert som isolering og karantene er blitt hverdagen for millioner av mennesker, har sosiale medier vist seg å være en livslinje, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I Italia har operasangere og andre med dårligere gehør sunget og spilt fra balkonger. Videoene har gått viralt og skapt underholdning og solidaritet.

I andre land, blant annet i Norge, har kjente artister stilt opp fra stua. Coldplay-vokalist Chris Martin holdt under emneknaggen #TogetherAtHome en livekonsert på Facebook mandag. Superstjernen John Legend tok ballen videre og sa han ville gjøre det samme tirsdag.

