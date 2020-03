Trump varsler viktig pressekonferanse

utenriks

– Jeg kommer til å ha en pressekonferanse i dag for å diskutere veldig viktige nyheter fra FDA om det kinesiske viruset, skriver Trump på Twitter uten å spesifisere når pressekonferansen skal være.

Trump har flere ganger de siste dagene omtalt koronaviruset som «det kinesiske viruset», trolig i et forsøk på å sverte Kina. De første tilfellene av viruset ble oppdaget i byen Wuhan i Kina. Episenteret for virusutbruddet er nå i Europa, ifølge WHO.

Tirsdag meldte CNN at antallet dødsfall forårsaket av viruset i USA hadde passert 100. Mer enn 6.000 er så langt smittet i samtlige amerikanske delstater. Relativt få er imidlertid testet i USA sammenlignet med mange andre land, og forekomsten kan være langt høyere.

