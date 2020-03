Analytikere spår verre krise enn i 2008

utenriks

Representanter for flere finansselskaper peker på at koronaviruset rammer verdensøkonomien på et sårbart tidspunkt.

Aksjekursene har vært høye, og svært mange selskaper har tatt opp svært mye gjeld i løpet av de tolv årene som har gått siden forrige krise. Nå får mange av dem plutselig problemer med å betjene gjelden.

– Jeg har vært i denne bransjen i 25 år, og dette får finanskrisen til å se ut som en lek, sier Angus Coote fra det australske selskapet Jamieson Coote Bonds til avisa The Guardian.

Han tror koronakrisen snart kan punktere en massiv gjeldsboble som er blitt pumpet opp av lave renter gjennom en årrekke.

Også Stephen Isaacs fra Alvine Capital Management mener situasjonen er svært vanskelig. Han tror børsene kan fortsette å falle kraftig.

– Dette er verre enn 2008, verre enn 1987. Denne krisen er den verste som har rammet finansmarkedene siden den store depresjonen, sier Isaacs til den amerikanske TV-stasjonen CNBC.

Den økonomiske depresjonen på 1930-tallet ble utløst av børskrakket i USA i 1929.

(©NTB)