Franske byer skjerper portforbudet

utenriks

Borgermesteren i Nice, Christian Estrosi, opplyste at byens berømte strandpromenade, Promenade des Anglais, vil bli avsperret.

– Mangelen på samvittighet er rett og slett helt utålelig, sa Estrosi, med henvisning til de mange som fortsatt trosser myndighetenes pålegg og spaserer seg langs promenaden, uten tanke på faren for smittespredning.

Alle andre områder i byen, som kan ende opp som utfarts- og samlingssteder når promenaden stenges, vil også bli stengt dersom ikke folk holder seg unna, advarte Estrosi.

Rundt 11.000 mennesker har til nå fått påvist koronaviruset i Frankrike, og tallet på døde steg fredag til 372.

Politiet i Paris varsler også økt kontroll ved byens jernbanestasjoner, for å sikre at ingen reiser uten gyldig grunn. For dem som trosser forbudet venter bøter på 135 euro, drøyt 1.600 kroner.

Paris vurderer også å stenge de populære gangveiene langs bredden av elva Seinen, samt flere av byens berømte plasser, blant annet ved Eiffeltårnet og Les Invalides.

(©NTB)