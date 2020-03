Yonhap: Nord-Korea avfyrer rakett igjen

utenriks

Lørdag morgen er «et uidentifisert prosjektil» observert på vei mot Japanhavet, ifølge nyhetsbyrået Yonhap, som siterer kilder i det sørkoreanske forsvaret.

Da det var oppskytinger tidligere denne måneden, var det ifølge Japan ballistiske missiler.

Forhandlingene mellom Nord-Korea og USA står i stampe etter at Kim Jong-un og Donald Trump ikke ble enige på et tidligere toppmøte mellom de to i Hanoi i Vietnam.

Oppskytingene i mars er de første siden 28. november i fjor. I fjor avfyrte Nord-Korea 13 raketter.

