Kinesiske koronaeksperter i Italia sjokkerte over det de ser

utenriks

For en uke siden ankom de ni kineserne Roma for å hjelpe det landet i verden som er hardest rammet av koronaviruset. Med seg hadde de medisinsk utstyr, blant annet respiratorer og beskyttelsesmasker.

Gruppen ledes av Yang Huichuan, visepresident for det kinesiske Røde Kors, og han er forferdet over det de er vitne til i Italia.

På en pressekonferanse i Milano i Lombardia, landets mest sårbare region med over 2.500 døde, ga han uttrykk for sjokk over det han hadde sett.

Til den spanske avisen El Pais forteller han om offentlig transport som fremdeles går, mange mennesker i gatene og hoteller der det fortsatt holdes middager og fester. I tillegg har ikke folk munnbeskyttelse.

Advarer Italia

Yang Huichuan advarer om at tiltakene som er iverksatt i Italia for å begrense spredningen, langt fra er tilstrekkelige – de er til og med slappe, mener han. Yang og de andre kinesiske ekspertene råder italienske myndigheter til å ta i bruk mye strengere tiltak.

– Det eneste som hjelper er å holde folk isolert i hjemmene sine og stenge av alt, understreker han.

Ifølge Yang Huichuan er situasjonen i Lombardia på mange måter lik situasjonen i Wuhan og omegn i januar og februar, og bare ved å stenge byen helt kunne sykehus behandle pasienter og takle sykdomstilfellene.

Kalt inn militæret

Lombardias guvernør Attilio Fontana har i flere dager bedt regjeringen om å innføre tøffere restriksjoner, som forbud mot å gå ut, gå turer eller leke utendørs.

Guvernøren har sørget for at militæret har begynt å patruljere gatene i de lombardiske byene.

Andre guvernører har også henvendt seg til regjeringen i Roma og krevd at restriksjonene skjerpes.

