Kirkens Nødhjelp: Koronakrisen forverres av vannmangel

utenriks

Vann er en knapphetsressurs i store deler av verden, og det er fortsatt tre milliarder mennesker, rundt 40 prosent av verdens befolkning, som mangler tilgang til rent vann.

Søndag er verdens vanndag, og den skal skjerpe oppmerksomheten om problemstillinger som har med vann å gjøre. Og i disse dager er det kanskje mer gjeldende enn noen gang.

– Pandemien er global i sin natur, og den må bekjempes gjennom en global dugnad. Første prioritet nå må være å skaffe rent vann og sanitære tjenester til så mange som mulig. Dette haster, og uten en slik satsing kan vi ikke bekjempe pandemien, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

Kirkens Nødhjelp har i flere tiår arbeidet for å bidra til at alle mennesker skal få tilgang til rent vann, og Høybråten påpeker at det er skremmende at så mange mennesker mangler tilgang til rent vann og grunnleggende sanitære tjenester.

– Dette gjør at mange mennesker rett og slett ikke har mulighet til å følge myndighetenes anbefaling om å vaske hender for å forebygge korona, sier Høybråten.

