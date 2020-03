Mann arrestert for mulig salg av falske koronavaksiner i Guatemala

utenriks

Politiet i Guatemala opplyser at mannen ble pågrepet i Chisec i midten av landet fredag.

Det var beboere i området som anmeldte mannen for å ha forsøkt å lure dem.

Ifølge avisen Prensa Libre har mannen lagt ut en video på sosiale medier der han reklamerer for en angivelig vaksinasjonskampanje i Chisec. Det eksisterer imidlertid ikke noen vaksine eller kampanje mot koronaviruset.

Anthony Fauci, leder for USAs helsemyndigheter National Institutes of Health (NIH), er blant dem som gjentatte ganger har gjort folk oppmerksomme på at det vil ta mellom 12 til 18 måneder før en vaksine kan bli gjort tilgjengelig for folk.

I Guatemala er det 12 bekreftede smittetilfeller og et dødsfall knyttet til viruset.

