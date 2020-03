Pandemien tvinger fram økonomisk kursendring i Tyskland

utenriks

Summen tilsvarer over 10.350 milliarder kroner etter dagens kurs. Hjelpepakken vil etter alt å dømme bli lagt fram for Forbundsdagen mandag, og meningen er å få på plass et vedtak i løpet av uka.

Formålet er å hindre at tyske bedrifter går over ende på grunn av den pågående viruspandemien.

Pengene skal gå til en lang rekke hjelpeprogrammer. Blant annet gis støtte til arbeidstakere som har fått redusert arbeidstid.

De kan også brukes til å delvis nasjonalisere store selskaper som står i fare for å gå konkurs, ifølge lovforslaget som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Kursendring

Men for å få det til må Angela Merkels regjering gjøre en kursendring de absolutt ikke har ønsket tidligere: De strenge budsjettreglene må mykes opp og Tyskland må låne mer penger.

I 2009 ble det føyd til en regel i den tyske grunnloven om at underskuddet i statsbudsjettet ikke kunne overstige 0,35 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Den strenge tyske praksisen har vært en stadig kilde til krangel mellom Tyskland og andre europeiske land, blant annet Frankrike, som har ønsket at tyskerne skur opp pengebruken og investerer mer for å få fart på europeisk økonomi.

Gigantlån

Merkels regjering har imidlertid ingen illusjoner om å oppnå balanse i budsjettet i den situasjonen som er oppstått. De ønsker å låne 156 milliarder euro i 2020, en sum som overstiger grensen i grunnloven med 100 milliarder euro.

Merkel har lovet å gjøre alt som er nødvendig for å holde tysk økonomi flytende.

– Vi vil gjøre det vi kan for å komme gjennom denne situasjonen på en bra måte, og når det er gjort, vil vi se hvordan det står til med budsjettet, sa statsministeren tidligere i uka.

Merkel la vekt på at å takle viruskrisen er regjeringens første prioritet.

Uforutsigbart

Skatteinngangen i Tyskland kan komme til å svekkes med 33,5 milliarder euro som følge av koronaepidemien, viser myndighetenes anslag.

– Økonomien og arbeidsmarkedet er hardt rammet av tiltakene som er satt inn nasjonalt og internasjonalt for å stanse pandemien. I den nåværende situasjonen kan ikke varigheten av pandemien og tiltakene som følger den forutsies, heter det i tyske dokumenter AFP har fått tilgang til.

Tyskland har verdens fjerde største økonomi etter USA, Kina og Japan. I 2019 var bruttonasjonalproduktet tilsvarende 3.863 milliarder dollar.

(©NTB)