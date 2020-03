Singapore registrerer første koronadødsfall

utenriks

De to er de første registrerte covid-19-dødsfallene i den sørøstasiatiske staten, som har vært hyllet for sine strenge forebyggende tiltak for å kontrollere spredning av smitten.

Alle sammenkomster for mer enn 250 personer er avlyst, og det er oppfordret til hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

Alle som kommer til landet, inkludert landets borgere, må i karantene i 14 dager. Landets innbyggere oppfordres til å avstå fra all reiseaktivitet for tiden.

Hittil er 385 personer registrert med koronavirus i Singapore.

