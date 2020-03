Ungarn vil fengsle dem som sprer falske koronanyheter

utenriks

Ungarn beordret 11. mars unntakstilstand i landet, som et ledd i beskyttelsestiltak for å hindre spreding av koronaviruset.

Nå har den ungarske regjeringen lagt fram et lovforslag for parlamentet der de «vil innstille visse lover, avvike fra lovbestemmelser og innføre andre ekstraordinære tiltak i den hensikt å garantere stabilisering av liv og helse samt personlig og materiell sikkerhet for landets innbyggere og økonomien».

Kritikere av statsminister Viktor Orbán og hans høyreorienterte regjering er urolige for at denne klausulen kan tillate den vilkårlig å ta i bruk vedtaksmakt.

Lovforslaget innebærer også straffelovsendringer for å kunne fengsel innbyggere for brudd på karanteneordre eller for å spre «fake news» om tiltakene og koronaviruset.

(©NTB)