Dødstallet stiger videre i Italia

Koronaepidemien har dermed totalt kostet 5.476 mennesker livet i landet. Stigningen er fortsatt kraftig, men mindre enn den rekordstore økningen fra fredag til lørdag, da det ble registrert 793 døde i løpet av ett døgn.

Dødstallet søndag er det nest høyeste som er rapportert hittil i koronakrisen.

– Jeg håper, og vi alle håper, at denne utviklingen fortsetter de neste dagene. Men vi kan ikke senke guarden, sier lederen for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli.

Antallet smittede er nå 59.138, en økning på 10,4 prosent.

Søndagens tall tyder på at de inngripende tiltakene som ble innført i de nordlige regionene 8. mars, er i ferd med å få effekt. Regionen Lombardia sto for 30 prosent av de nye smittetilfellene. Hittil to tredeler av dødsfallene funnet sted i dette området.