Første palestinske smittetilfeller på Gazastripen bekreftet

utenriks

Ifølge Gazas helsemyndigheter er det to innbyggere som kom tilbake fra reise til Pakistan som har testet positivt for koronaviruset.

De to er nå i isolasjon på et sykehus i Rafah og har ikke vært i kontakt med befolkningen på Gaza for øvrig.

Flere hundre palestinere har returnert fra utlandet til Gaza de siste dagene, men så langt er kun 92 testet, noe som illustrerer den begrensede kapasiteten, der helsevesenet generelt har dårlig tilgang på ressurser.

På Vestbredden er det 55 bekreftede smittetilfeller og ingen dødsfall så langt.

