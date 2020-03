Første senator bekreftet smittet i USA

utenriks

Paul er republikaner og representerer delstaten Kentucky. I en Twitter-melding sier han at han føler seg bra og er i karantene.

Paul, som er lege, sier at han ikke har hatt symptomer og at han ble testet for sikkerhets skyld fordi han har reist mye og deltatt på flere arrangementer. Han sier han ikke kjenner til noen direkte kontakt med smittede personer.

To medlemmer av Representantenes hus, Mario Diaz Balart fra Florida og Ben McAdams fra Utah, har også testet positivt.

Nyheten kommer mens Senatet jobber på spreng for å få på plass en tverrpolitisk enighet om en enorm redningspakke for den amerikanske økonomien, som er i ferd med å bli hardt rammet av koronapandemien.

