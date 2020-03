Koronastengte skoler for over én milliard barn

utenriks

I Norge og flere andre land har myndighetene satt i gang digital undervisning, lærere jobber iherdig for å lage opplegg for hjemmeundervisning, og mange foreldre får prøvd seg som lærere. Men svært mange barn i verden står nå uten alternativ undervisning, skriver Redd Barna i en pressemelding.

– Det er de fattigste og de mest marginaliserte barna som blir hardest rammet, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Dette kan være fordi skolene ikke har kapasitet eller verktøy til følge opp, omsorgspersoner som ikke kan lese og skrive eller må være på jobb. I tillegg er det mange barn som ikke får skolemat, noe svært mange er avhengig av. Mangel på skolegang betyr også for mange barn en mangel på beskyttelse.

– Vi er dypt bekymret for den situasjonen vi nå befinner oss i. Vi frykter at jo lenger denne pandemien får florere, jo større tilbakeslag vil vi se i den globale framgangen for retten til utdanning. Vi vet at jo lenger barn står uten utdanningstilbud, jo vanskeligere er det å få dem tilbake til skolen, sier Lange.

