Tyskland innfører kontaktforbud – Angela Merkel i karantene

utenriks

Legen ga Merkel en vaksine mot lungebetennelse som et sikkerhetstiltak. Senere ble det bekreftet at legen er smittet.

Merkel holdt søndag en pressekonferanse om nye tyske tiltak mot pandemien, og hun fikk beskjeden like etterpå. Hun skal testes jevnlig de neste dagene, opplyser en talsmann. Den 65 år gamle statsministeren vil fortsette å jobbe hjemmefra inntil videre.

Tillater kun å møtes to og to

Tyskland innførte søndag et kontaktforbud som innebærer at det kun er tillatt å samles to og to. Det er imidlertid gitt unntak for familier og personer som bor sammen. Forbudet gjelder i to uker.

– Vår egen oppførsel er den mest effektive måten å begrense smittefrekvensen på, sa Merkel på pressekonferansen.

Merkel og lederne for de tyske delstatsregjeringene ble enige om å innføre tiltaket da de holdt en telefonkonferanse søndag.

Formålet med tiltaket er å stanse spredningen av koronaviruset som har forårsaket en pandemi. Så langt er nesten 24.000 personer smittet i Tyskland, og dødstallet har passert 90 i landet.

Før søndagens enighet hadde tolv av de 16 tyske delstatene allerede innført vidtrekkende restriksjoner på forsamlinger.

Stenger frisørsalonger

De nye reglene innebærer at man må holde avstand på minst halvannen meter til hverandre, bare møtes to og to eller med personer fra samme husstand.

Restauranter som ikke allerede er stengt, skal nå stenges, men matlevering kan fortsette. Tilbud for personlig pleie, som frisører, hudpleie og massasje, må også lukke dørene.

Selskaper som fortsatt holder åpent – spesielt om de har nærkontakt med kunder- må overholde strenge hygieneregler og sikre at ansatte har tilstrekkelig beskyttelsesutstyr.

Folk får fortsatt handle mat, gå til legen, bistå andre og trene. Men brudd på de nye tiltakene vil følges opp av myndighetene, understreket Merkel.

(©NTB)