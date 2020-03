MR-advokater «forsvunnet» i Kina

utenriks

En gruppe FN-eksperter etterlyser informasjon om Ding Jiaxi, Zhang Zhongshun og Dai Zhenya, som holdes i forvaring på ukjent sted, uten tilgang på advokat eller familie.

Ingen av de tre er stilt for retten og det er derfor uklart hva de anklages for. Siden ingen vet hvor de holdes innesperret, fryktes det også at de kan bli utsatt for tortur eller annen form for press.

En rekke andre menneskerettsadvokater og aktivister ble også pågrepet mot slutten av fjoråret, angivelig anklaget for forsøk på å starte en demokratibevegelse.

