Tiltaket iverksettes fra torsdag.

Landets president Cyril Ramaphosa varsler også at militæret skal settes inn for å sikre at folk holder seg inne og at all virksomhet stanser.

Soldatene skal hjelpe politiet, kunngjorde presidenten i en tale mandag.

Landet, som har 57 millioner innbyggere, hadde mandag registrert 402 smittetilfeller, 128 flere tilfeller enn dagen før.

