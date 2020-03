Storbritannias statsminister innfører strenge koronatiltak

utenriks

Statsminister Boris Johnson offentliggjorde tiltakene i en tale til det britiske folk mandag kveld.

– Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sa Johnson.

Han kom samtidig med en liste over akseptable grunner til å forlate hjemmet sitt. Folk kan blant annet gå ut for å handle nødvendige varer, gå til legen eller gjøre en form for treningsaktivitet om dagen.

De nye, strenge tiltakene har likheter med dem som allerede er innført i Frankrike, Spania og Italia. De britiske myndighetene har tidligere fått kritikk for å ha vært for løsslupne i sine tiltak mot koronaviruset.

(©NTB)