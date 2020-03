Tysklands regjering klar med krisepakke

utenriks

Pakken skal blant annet hjelpe små bedrifter og selvstendig næringsdrivende med å dempe det økonomiske sjokket i kjølvannet av koronapandemien. Bedrifter med fem eller færre ansatte kan søke om opptil 9.000 euro – rundt 112.000 kroner – hver over tre måneder. For bedrifter med opptil ti ansatte er beløpet 15.000 euro.

– Dette programmet skal gi umiddelbar hjelp, så ingen går tom for luft, sier finansminister Olaf Scholz om ordningen, som er anslått å koste opptil 50 milliarder euro. Rundt 10 millioner tyskere jobber for seg selv eller i små bedrifter, anslår regjeringen.

Større bedrifter som trenger det, skal også få tilført kapital. Et nytt stabiliseringsfond får 100 milliarder euro til å gå inn med egenkapital i bedrifter, i tillegg til å stille garantier for ytterligere 400 milliarder.

– Største i tysk historie

Dette kommer på toppen av et tidligere løfte om minst 460 milliarder i lånegarantier for å hjelpe Europas største økonomi.

Tiltakene utgjør mer enn 30 prosent av brutto nasjonalprodukt, noe som gjør pakken til «en av de største i verden og den største i landets historie», sier sjeføkonom Oliver Rakau ved Oxford Economics.

For å finansiere dette, skal regjeringen altså ta opp nye lån. En bestemmelse i grunnloven som begrenser opptak av nye statslån, blir midlertidig satt til side. Regjeringen ofrer også den nærmest hellige budsjettbalansen, kjent som «svart null».

Nedtur

Den koronarammede tyske økonomien kommer til å krympe minst 5 prosent i år, sier en minister, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifo-instituttet i München anslår at den økonomiske nedturen kan bli på mellom 225 og 729 milliarder dollar. 1,4 millioner årsverk kan forsvinne, og ytterligere 6 millioner ansatte kan få redusert arbeidstid eller lønn.

– Dette vil trolig koste mer enn alt annet vi har sett av økonomiske kriser og naturkatastrofer de siste tiårene, sier Ifo-direktør Clemens Fuest.

Til Forbundsdagen

I tillegg til å beskytte næringslivet, skal også arbeidstakere ivaretas. Regjeringen opphever behovsprøvingen av dagpenger for arbeidsledige. På forhånd var det også varslet at pakken skal hjelpe leietakere, gjøre det lettere å søke om velferdstiltak og støtte klinikker.

Pakken skal etter planen godkjennes av nasjonalforsamlingen onsdag.

Scholz ledet regjeringens hastemøte mandag, mens Angela Merkel deltok via telefon. Statsministeren har satt seg selv i karantene etter at en lege hun har vært i kontakt med, testet positivt for covid-19-viruset.

