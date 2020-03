Unntakstilstand i Senegal og Elfenbenskysten for å bekjempe koronaviruset

utenriks

I Senegal vil portforbud vare fra klokka 20 om kvelden til 6 om morgenen.

– Tempoet på spredningen av sykdommen krever at vi skjerper responsen vår, sa Senegals president Macky Sall i en TV-sendt tale mandag.

Han ga også landets sikkerhetsstyrker ordre om å gjøre seg klare til en streng håndheving av tiltakene.

Senegal har så langt registrert 79 tilfeller av covid-19. Unntakstilstanden og portforbudet vil bli innført fra tirsdag.

– Jeg sier dette til dere med stort alvor, situasjonen er kritisk, understreket Sall og la til at uten strenge tiltak vil det være stor risiko for at folket blir rammet av en katastrofe.

– Dette er en virkelig verdenskrig mot en felles fiende, sa han.

Elfenbenskystens president Alassane Ouattara kunngjorde at portforbudet vil gjelde fra klokka 21 til 5.

Han sa også at restriksjonene skal innføres gradvis på bakgrunn av hvilke geografiske områder pandemien sprer seg til. I tillegg skal alle barer stenges, og at alle reiser mellom storbyen Abidjan og innlandet forbys.

Elfenbenskysten har til nå registrert 25 smittetilfeller, de fleste i Abidjan.

(©NTB)