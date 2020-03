Greta Thunberg er ganske sikker på at hun har vært koronasmittet

utenriks

I et innlegg på Instagram tirsdag skriver 17-åringen at hun har isolert seg i en lånt leilighet de to siste ukene etter en tur til Sentral-Europa.

For ti dager siden begynte hun å merke symptomer som trøtthet, kuldegysninger, sår hals og hoste. Det gjør at hun er nærmest sikker på at det er koronaviruset som gjorde henne syk.

– Jeg er ikke blitt testet for covid-19. Men det er ekstremt sannsynlig at jeg har hatt den med tanke på symptomene og omstendighetene, skriver Thunberg.

Faren hennes, som reiste sammen med henne fra Brussel, har hatt samme symptomer, men mer intense og med feber.

Nå ber hun sine mange følgere om å passe godt på fordi de kan være smittet uten å vite det, og dermed utgjøre en stor smitterisiko for andre personer.

– Jeg følte meg nesten ikke syk. Min siste forkjølelse var langt verre enn dette. Hvis ikke en annen hadde hatt viruset samtidig, er det mulig at jeg slett ikke hadde fått mistanken.

– Vi som ikke er i risikogruppen, har et stort ansvar. Våre handlinger kan bety forskjellen på liv og død for mange andre, skriver hun videre og ber alle følge ekspertenes og myndighetenes anbefalinger for å minske spredningen av viruset.

Greta Thunberg har cirka 10 millioner følgere på Instagram. Hun grunnla kampanjen Friday for Future som går ut på å gjennomføre skolestreik hver fredag i protest mot klimaendringene.

