Koronaviruset påvist i by ved rohingya-leir i Bangladesh

– Dette er noe vi virkelig har fryktet, understreker hjelpeorganisasjonen i en pressemelding onsdag.

– Med 860.000 mennesker på et lite område under krevende forhold betyr det at de neste timene blir kritiske, selv om vi bare til nå har ett registrert tilfelle. Vi setter inn det vi har av mannskap og ressurser, skriver Care videre.

Organisasjonen forsøker nå å etablere områder der syke personer kan isoleres. Det deles også ut hansker, masker og desinfeksjonsmidler, samtidig som det informeres om hygiene til både voksne og barn.

