Oppfordrer alle som reiser fra New York til å sette seg selv i karantene

Millionbyen New York er i ferd med å bli det nye episenteret for koronasmitte. Byen har mer enn 25.000 bekreftede smittetilfeller og antallet stiger rekordraskt. Tirsdag var det meldt om 131 døde i metropolen, langt flere enn alle andre steder i USA.

Tirsdag så myndighetene tegn til at folk som forlot byen var i ferd med å spre viruset andre steder, skriver New York Times.

– Alle som har vært i New York bør sette seg i karantene i to uker for å sikre at de ikke har viruset og sprer det til andre. Det spiller ingen rolle hvor de har reist, til Florida, North Carolina eller om det er langt ut på Long Island, sa Birx.

Birx blir støttet av presidenten som selv omtalte New York som senter for smittespredning i USA. Også visepresident Mike Pence gjorde det klart tirsdag at New York er å anse som et høyrisikoområde.

