Oppgangen fortsetter på børsene i Asia

Etter den kraftige oppgangen opp Wall Street tirsdag, og i lettelse over at OL i Tokyo ikke ble avlyst, men utsatt, fortsatte den japanske børsen oppgangen onsdag. For tredje dag på rad styrker Nikkei-indeksen på børsen i Tokyo seg og åpnet med en oppgang på 4,97 prosent, til 18.991 poeng, da handelen startet onsdag. Dermed har indeksen styrket seg merkbart fra 16.373 poeng på bare få dager.

Også den bredere Topix-indeksen styrket seg med 4,54 prosent onsdag.

På de andre asiatiske børsene gikk det også oppover. Hang Seng-indeksen i Hongkong la på seg 3 prosent mens Kospi-indeksen i Seoul gikk fram 4,2 prosent. ASX-indeksen i Sydney gikk fram med 3,6 prosent mens det på Taiwans børs ble registrert en oppgang på 4,4 prosent.

Onsdag fortsetter også oppgangen i oljeprisen. Etter at prisen på nordsjøolje falt ned mot 25 dollar da den første forslaget om en amerikansk krisepakke ble nedstemt natt til mandag, har det siden gått sakte oppover igjen og prisen natt til onsdag var rundt 28 dollar fatet.

Wall Street gikk 11,4 prosent opp tirsdag, den største økningen i løpet av en dag siden 1933, etter at det ble varslet en snarlig enighet om krisepakke for det amerikanske næringslivet.

