Tyrkia sikter saudiarabere for drapet på Khashoggi

Khashoggi ble lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul og likvidert av en dødsskvadron i oktober 2018.

Saudi-Arabia hevder å ha straffet de skyldige, men tyrkisk påtalemyndighet har nå siktet 20 menn som mistenkes for å ha deltatt i likvidasjonen.

Blant de siktede er nestlederen for Saudi-Arabias etterretning, Ahmed al-Assiri, og den saudiarabiske kongefamiliens kommunikasjonssjef Saud al-Qahtani. De to anklages for å ha ledet operasjonen.

Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet ble beordret av kronprins Mohammed bin Salman. Dette har han benektet, men han har samtidig tatt det fulle ansvaret for drapet.

