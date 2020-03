utenriks

USA har nå registrert over 82.000 personer som er smittet av koronaviruset. Det er mer enn Kina, der tallet torsdag kveld lå på 81.285.

På en pressekonferanse i Det hvite hus sier Trump at han om få timer vil snakke med Xi på telefonen. Han sa også at han ikke er sikker på at antall smittetilfeller er høyere i USA enn i Kina.

– Du vet ikke hva antallet er i Kina, sa han.

