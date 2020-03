Trump vil ha ulike restriksjoner fra sted til sted

utenriks

I et brev til USAs guvernører skriver Trump at de nye retningslinjene skal gi delstater og lokale ledere mulighet til å fatte beslutninger om de enten skal beholde, øke eller lempe på regler om sosial distanse og andre tiltak som er iverksatt for å bremse spredning av koronaviruset.

Trump har flere ganger uttrykt ønske om å lette på de harde restriksjonene som er innført i forbindelse med koronapandemien – helst før påske, slik at amerikansk næringsliv kan komme i gang igjen.

I forrige uke kunngjorde Trump en 15 dager lang plan der folk ble oppfordret til å unngå store samlinger og holde seg mest mulig hjemme. Mange delstater har iverksatt langt strengere restriksjoner fordi de mente at de føderale reglene ikke var nok.

Trump mener at økt testing vil gjøre det mulig å komme med mer nyanserte anbefalinger ut fra hvor i landet folk befinner seg.

Han understreker at de nye retningslinjene skal utarbeides i tett kontakt med landets helsemyndigheter.

