16-åring i Frankrike død etter koronasmitte

Jentas død ble omtalt torsdag da franske helsemyndigheter orienterte om situasjonen rundt påviste smittetilfeller og dødsfall knyttet til pandemien i Frankrike. Blant landets 365 nye covid-19-relaterte dødsfall fra onsdag til torsdag var det også en 16 år gammel jente som var død i Paris, opplyste helsedirektør Jérôme Salomon.

Jenta er det yngste offeret for sykdommen som er kjent i landet.

– Det er ikke til å bære. Vi skulle jo bare ha et vanlig liv, sier moren Sabine til det franske nyhetsbyrået AFP.

Hun forteller at datteren, som i franske medier er omtalt som Julie A., for en uke siden begynte å hoste. På lørdagen ble hun kortpustet og ble lagt inn på sykehus hvor hun ble testet for covid-19. Tilstanden forverret seg imidlertid for jenta, og torsdag ble dødsfallet offentliggjort. 16-åringen hadde ingen kjente underliggende sykdommer.

– Fra starten av ble vi fortalt at viruset ikke er farlig for unge mennesker. Vi trodde på det, som alle andre, sier moren.

I alt har Frankrike registrert 1.696 døde etter å ha blitt smittet av koronavirus. Mer enn 29.000 er smittet.

