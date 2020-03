Asias børser opp ved ukeslutt

utenriks

Tokyos Nikkei-indeks startet med oppgang fredag og gikk opp over 3 prosent da handelen åpnet på børsen. Utover dagen gikk den noe tilbake, men ved pause midt på dagen lå indeksen fremdeles 1,2 prosent over sluttmarkeringen torsdag.

Handelen i Asia fortsatte oppgangen der amerikanske børser avsluttet bare noen timer tidligere på den andre siden av Stillehavet. Den bredere Topix-indeksen startet like friskt som Nikkei og gikk 3,08 prosent opp fredag morgen, men var ved lunsjtid på 1,33 prosent.

I Hongkong gikk Hang Seng-indeksen fram med 1,78 prosent, og på børsene i Fastlands-Kina steg Shanghai Composite Index med 1,02 prosent, mens Shenzhen Composite-indeksen gikk 1,24 prosent fram.

Framgangen på Asia-børsene kommer etter at handelen på Wall Street torsdag endte solid i pluss etter at den amerikanske krisepakken på 2.200 milliarder dollar passerte første hinder da den ble enstemmig vedtatt i Senatet sent onsdag kveld

(©NTB)