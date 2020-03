Clintons sendte over 400 pizzaer til New York-helsearbeidere

utenriks

«Takk for at dere holder lokalsamfunnet vårt trygt. Fra Bill og Hillary Clinton», sto det på de over 400 pizzaene som ble levert med bud til alle sykehusene i Westchester, hjemfylket til Clinton-ekteparet i delstaten New York, som for øyeblikket er episenter for koronavirusepidemien i USA.

Både sykehusavdelinger og lokale pizzabakere, som sliter med å tjene penger nå, takket den tidligere presidenten, Bill Clinton, og tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary på sosiale medier med bilder og meldinger, melder CNN.

(©NTB)