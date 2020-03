Rådgivere: Trump ville gi folk håp om at alt ville være normalt til påske

utenriks

Det var under et intervju på tv-kanalen Fox News på tirsdag at president Donald Trump sa han ville ha det amerikanske samfunnet tilbake til normalen igjen innen påske.

– Jeg ville elsket å ha landet åpnet opp igjen og er utålmodig med å få det til til påske, sa Trump.

Etter intervjuet advarte hans egen smittevernekspert, doktor Anthony Fauci, mot å sette kunstige tidsfrister for når smittefaren og pandemien igjen kan tillate en retur til normalt dagligliv. Fredag sa Fauci til CNN at presidenten uttalelse måtte ses på som ønske «for å gi folk håp».

– Presidenten lyttet til oss da vi sa at vi må se på dette på nytt, og at enhver beslutning må være basert på de data som foreligger, sier Fauci ifølge CNN.

Også Trumps politiske rådgiver, Kellyanne Conway utdypet torsdag hva Trump egentlig hadde ment da han kom med uttalelsen om å gjenåpne USA til påske.

– Jeg tror presidenten ved å snakke om påske ønsket å gi folk et håp om at dette ikke vil vare for alltid, og at vi må se hva som skjer ettersom tiden går, sa Conway til reportere i Det hvite hus.

