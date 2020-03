Sverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer

utenriks

Innstrammingen av de svenske koronatiltakene ble kunngjort av statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse fredag.

Fram til nå har grensen for offentlige tilstelninger vært på 500 personer. Den nye grensen blir også retningsgivende for private ansamlinger, opplyser Folkhälsomyndigheten. Helsedirektør Johan Carlson sier tiltakene rundt offentlige arrangementer har fungert bra så langt, men at det likevel er på tide med en innstramming.

– Vi har en situasjon der det fortsatt er stor smittespredningen i Stockholm og påtakelig spredning også andre steder i landet, sier han.

Statsminister Löfven sier den som handler i strid med myndighetenes råd og anbefalinger, bærer et stort ansvar.

– Sverige og det svenske folket settes på prøve av koronaviruset. Liv, helse og arbeidsplasser er truet. Vi skal komme oss gjennom dette sammen. Regjeringens mål er å stoppe spredningens så mye som mulig, sier Löfven og legger til at det kan komme ytterligere tiltak. Han ber også folk unngå reiser i påsken.

– Du som ikke trenger å reise, bli hjemme. Det er alvor nå.

Sverige, som har registrert 2.840 smittede og 77 døde, har noen av de minst restriktive smitteverntiltakene i Europa.

