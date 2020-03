Over 10.000 koronadødsfall i Italia

utenriks

Lørdag kveld var det registrert 10.023 dødsfall etter koronasmitte. Det er 889 flere på ett døgn, men samtidig er det en liten nedgang fra døgnet før da det var over 900 dødsfall.

Samtidig er tallet på registrerte smittetilfeller 92.472, en økning på nesten 6.000 på fra fredag til lørdag.

Italia er fortsatt landet som er hardest rammet i Europa, men statsminister Giuseppe Conte uttrykte lørdag sin frustrasjon over at EU etter hans mening ikke gjør nok for å støtte landet.

Om EU ikke greier å svare på utfordringen som koronaviruset utgjør, kan unionen miste sin eksistensberettigelse, mener han.

(©NTB)