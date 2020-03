Trump setter ikke New York i karantene

utenriks

Trump meldte fra om sin beslutning på Twitter lørdag kveld

– En karantene er ikke nødvendig, skriver Trump.

Han skriver videre at han har rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og snakket med guvernørene i New York, New Jersey og Connecticut og har bedt det amerikanske folkehelseinstituttet om å utstede strenge reiseforskrifter. Disse skal håndteres av guvernørene i samarbeid med den føderale regjeringen.

Trump sa tidligere lørdag at han vurderte å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet.

