utenriks

Maskene skal deles ut av butikkene selv ved inngangen, opplyser statsminister Sebastian Kurz.

– Dette er ikke en del av vår kultur, og det vil bli en stor overgang for oss, men det er et nødvendig steg for å hindre ytterligere smittespredning, sier han.

Over 9.000 har hittil fått påvist smitte i Østerrike, og tallet på døde har passert 100.

