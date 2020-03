Kritisk for countrylegenden John Prine

utenriks

73-åringen ble ifølge familien innlagt på sykehuset torsdag etter å plutselig ha fått symptomer som kan knyttes til covid-19.

– Lørdag ettermiddag ble han lagt i respirator. Han fortsetter å motta behandling, men tilstanden hans er kritisk, melder familien på Twitter.

Videre skriver de at det er en vanskelig nyhet å dele, men at de ønsker å informere fansen slik at de kan sende kjærlighet og støtte til ham.

Ifølge Variety testet Prines kone og manager, Fiona Whelan Prine, positivt for viruset 19. mars. Siden skal paret ha vært i karantene hver for seg i hjemmet deres.

(©NTB)