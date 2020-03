utenriks

Det er en økning på minst 250 dødsfall utenfor selve byen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Delstaten New York er USAs episenter for pandemien. For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

