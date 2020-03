Russlands statsminister vil stenge ned hele landet

utenriks

Fra og med mandag må innbyggerne i den russiske hovedstaden holde seg hjemme såframt de ikke har helt nødvendige ærend eller skal lufte hundene sine.

Samme dag tok Misjustin til orde for at de samme tiltakene bør gjelde hele landet. På et krisemøte sa han at guvernørene i landets ulike regioner bør utvikle planer for å innføre lignende tiltak.

Alle de 1.500 som er registrert smittet av koronaviruset i Russland, har befunnet seg i Moskva. Byens ordfører Sergej Sobjanin har advart om at det reelle smittetallet trolig er langt høyere.

Russland har også stengt grensene for all trafikk, men enkelte unntak, deriblant for godstrafikk og diplomater.

President Vladimir Putin ba i forrige uke alle russiske arbeidere om å ta en uke fri med lønn på grunn av koronaviruset. Ordningen er av russiske medier døpt «koronavirusferien».

I motsetning til i Norge har eldre mennesker blitt oppfordret til å dra til små hytter og ferieboliger på landsbygda.

