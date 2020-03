Saudi-Arabia øker oljeeksporten

utenriks

Oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland eskalerer dermed ytterligere.

– Kongeriket planlegger å øke petroleumseksporten med 600.000 fat per dag fra mai, så den totale eksporten øker til 10,6 millioner fat per dag, sier talsmann for energidepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA.

Saudi-Arabia er verdens største eksportør av olje og hadde allerede kunngjort en kraftig økning i eksporten i april.

Mandag morgen var oljeprisen på det laveste siden 2003. Et fat nordsjøolje ble onsdag omsatt for 22,6 dollar på det laveste.

