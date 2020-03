Interndokument: Stockholms sykehus fulle i neste uke

utenriks

Primærhelsetjenesten skal forberedes på å overta ansvaret for koronapasienter i Stockholm-regionen, og leger fra primærhelsetjenesten skal få hurtigkurs til å kunne ta seg av døende koronapasienter i deres egne hjem, skriver Aftonbladet.

Årsaken er at det forventes at hele ti prosent av alle pasienter med påvist koronasmitte vil ha behov for sykehusbehandling.

Med de prognosene ventes det at sykehusene i regionen vil være fulle allerede tirsdag 7. april. Toppen, hvor flest antall personer vil ha behov for behandling, ventes 29. april.

I dokumentet som Aftonbladet siterer heter det at «primærhelsetjenesten i den skjerpede situasjonen må fokusere på å sikre høyest mulig kvalitet», men at «redusert kvalitet kan måtte aksepteres».

Det kommer også fram at de ønsker å etablere nye omsorgsboliger, som vil være en slags mellomting mellom hjemmesykepleien og eldreomsorgen, hvor utelukkende koronasmittede eldre blir ivaretatt under samme tak.

Interndokumentet fra Stockholms helseregion er datert 27. mars og er en veiledende prognose for ansatte som jobber i primærhelsetjenesten.

