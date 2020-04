Demokratene utsetter landsmøtet

utenriks

Landsmøtet i Milwaukee i delstaten Wisconsin skulle etter planen holdes i midten av juli, men utsettes nå med fem uker til 17. august.

Avgjørelsen ble tatt etter at Joe Biden, som mest sannsynlig blir partiets kandidat fremfor Bernie Sanders, uttrykte støtte til å utsette landsmøtet.

– I vår nåværende situasjon med usikkerhet, så mener vi at den smarteste tilnærmingen er å ta oss mer tid til å følge med på hvordan situasjonen utvikler seg, slik at vi på best mulig vis kan ruste vårt parti til å gjennomføre et trygt og vellykket landsmøte, sier landsmøtesjef Joe Solmonese i en uttalelse torsdag.

På landsmøtet avgjør nærmere 4.000 delegater hvem som skal bli Demokratenes presidentkandidat i valget i november.

