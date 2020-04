Frankrike klare til å nasjonalisere selskaper dersom nødvendig

utenriks

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sier han har sendt en liste til president Emmanuel Macron med navn på viktige selskaper som skal nasjonaliseres midlertidig dersom nødvendig.

– Vi er klare for å ty til alle tilgjengelige midler for å beskytte disse selskapene ved å øke andelen aksjer som holdes av den franske stat, ved å skyte inn mer kapital, eller som en siste utvei, ved å nasjonalisere, sier Le Maire torsdag.

Dermed gjentar han budskapet han kom med for to uker siden da han åpnet opp for at store selskaper kunne overtas av staten.

(©NTB)